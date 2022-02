Teneva la finestra aperta in modo da ricambiare l’aria negli spazi comuni, nella zona del ballatoio di un condominio, quando all’improvviso un 50enne è stato aggredito dal suo vicino di casa di 56 anni. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, tra i due da tempo non correva buon sangue, in quanto il 50enne lasciava la finestra aperta per diverse ore al giorno in modo da garantire il ricambio d’aria. L’uomo aveva paura del contagio da Covid-19.

Il vicino dal canto suo non gradiva minimamente questa scelta e spesso c’erano state discussioni sulla questione: il vicino sostenva che non fosse il periodo adatto per tenere aperta per tanto tempo la finestra, in quanto è ancora inverno e le temperature sono piuttosto fredde. Il 50enne ha provato numerose volte a spiegargli che teneva aperto per garantire il ricircolo dell’aria ai locali per proteggersi dal contagio, ma nulla, mercoledì sera poi si è passati ai fatti.

Il 50enne è grave

Mercoledì sera tra i due vi è stata l’ennesima discussione, ma questa volta non è finita con le sole parole. Il 56enne ha preso un coltello a serramanico e ha cominciato a colpire il vicino di casa ferendolo in maniera piuttosto seria ad un braccio, all’addome e al collo. L’uomo è stato soccorso immediatamente.

A lanciare l’allarme sono stati gli altri condomini, che hanno udito le urla del malcapitato. La persona ferita è stata trasportata all’ospedale di Bologna. Da quanto apprendiamo pare che la lama del coltello abbia colpito gli organi vitali, ma il 50enne non sarebbe assolutamente in pericolo di vita.

Le sue condizioni sono comunque gravi. Nel frattempo i carabinieri hanno cominciato le indagini su quanto accaduto e hanno arrestato per tentato omcidio il 56enne. Mercoledì sera l’uomo ha chiuso la finestra, poi ha aspettato che il 50enne andasse a riaprirla e a quel punto al culmine della discussione l’ha aggredito.