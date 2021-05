Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Spero che abbia trovato il nonno ad accoglierlo. E' una notizia orribile che non si vorrebbe mai leggere, la morte di un uomo di 80 anni è accettabile, quella di un quindicenne sano non è assolutamente concepibile. Condoglianze a questa povera famiglia, che si trova in queste ore a cercare di affrontare un lutto immenso.