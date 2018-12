Reggio Calabria, tragedia alla Vigilia: muore a 7 anni cadendo dal trattore

Una tragedia quella che colpito il comune di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, durante la Vigilia di Natale. Un bambino di soli 7 anni si trovava con il padre nel trattore, e probabilmente a causa di alcuni avvallamenti presenti nella strada, il piccolo è sbalzato fuori dal trattore morendo sul colpo. Nonostante siano arrivati i soccorsi in modo tempestivo, non c’è stato nulla da fare.

Il sostituto procuratore sta ora indagando per accertare le cause che hanno portato alla tragica morte del bambino e comprendere così i veri responsabili della tragedia.

L’incidente

Il padre di Leonardo M. si era diretto presso i campi di famiglia per lavorare nonostante fosse la Vigilia di Natale. Il figlio di soli 7 anni è sempre stato affascinato dal lavoro del padre, così ha deciso di seguirlo sul trattore per osservarlo. Erano appena le 11 di mattina quando padre e figlio hanno iniziato il tragitto per recarsi nuovamente a casa al termine dei lavori, ed iniziare così il pranzo in famiglia.

Non si sa ancora con certezza le cause effettive che hanno provocato l’incidente, ma si ipotizza che a causa di un avvallamento sul manto stradale, il trattore abbia fatto fare uno sbalzo ai passeggeri presenti nel veicolo, provocando così la caduta del bambino dal mezzo.

A nulla sono valsi i soccorsi arrivati in modo tempestivo sul luogo dell’incidente, per Leonardo non c’era già nulla da fare. Il sostituto procuratore di Locri, Michele Permunian, ha disposto il sequestro della salma e del mezzo fino all’arrivo dei militari della scientifica. A lui è infatti stato assegnato il compito di fare chiarezza sull’accaduto, per accertare i veri responsabili della morte del giovanissimo Leonardo, strappato precocemente alla sua famiglia.