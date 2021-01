Rita Fiorenza, dolce e bellissima ragazza di 23 anni, residente a Monasterace, nella città metropolitana di Reggio Calabria, non ce l’ha fatta ed è deceduta nella serata di martedì 12 gennaio, dopo 20 giorni di agonia, nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni, che sembravano in miglioramento, nel giro di poche ore si sono aggravate fino alla morte.

La giovane lavorava come cassiera in un supermermercato, sito in un paesino vicino. Lo scorso 23 dicembre, in prossimità delle festività natalizie, è rimasta vittima di un terribile incidente domestico, ustionandosi gravemente mentre stava accendendo il fuoco nel camino della sua casa. Soccorsa dagli operatori del 118, arrivati con elisoccorso da Locri, Rita è stata trasportata al centro grandi ustioni di Catania.

I messaggi di cordoglio

Descritta come una ragazza benvoluta e apprezzata nel paese, dove viveva con i genitori e i fratelli, Rita è morta per le ferite provocate da un ritorno di fiamma nell’accensione del camino domestico, ma sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per la famiglia.

Sulla pagina Facebook del comune di Monasterace, che annuncia il lutto cittadino nella giornata in cui si terranno i funerali della ragazza, si legge: “La notizia che Rita non ce l’ha fatta ci lascia sgomenti insieme con tutta la nostra comunità. Ci stringiamo ai familiari duramente colpiti dalla gravissima e dolorissima perdita, esprimendo il nostro cordoglio”.

Sui social: “Non posso credere che sia andata così, non ci sono parole per descrivere il vuoto che ci hai lasciato, la vita è stata ingiusta. Ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Dai forza alla tua famiglia per affrontare questo grande dolore. Riposa in pace piccola stella”. Per i delicati interventi chirurgici che Rita avrebbe dovuto sostenere, cittadini e associazioni si erano mobilitati in una gara di solidarietà per una colletta.