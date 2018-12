Reggio Calabria, entra nel recinto delle tigri: i medici cercano di salvargli il braccio

Non si conoscono ancora le cause che hanno spinto un 25enne di origini georgiane a scavalcare l’alto recinto delle tigri che ospita il Circo Lidia Togni, attualmente a Reggio Calabria. A riportare le prime indiscrezioni di quanto avvenuto, è stata Reggio Tv, che parla del ragazzo sotto probabile effetto di qualche sostanza stupefacente.

Gli animali hanno attaccato il 25enne dilaniandogli il braccio, successivamente amputato dai medici durante i soccorsi. Ora il giovane si trova in ospedale, dove si sta provando a salvargli l’arto in questione. Durante il tragitto verso l’edificio ospedaliero, il ragazzo ha aggredito numerose persone, compresi gli agenti accorsi sul posto per prestargli aiuto.

I soccorsi

Ricoverato presso il Grande Ospedale Metropolitano, il 25enne si trova in stato di arresto a causa del suo folle gesto e per le numerose aggressioni avvenute durante il suo ricovero. Dopo aver aggredito gli agenti accorsi sul posto, il ragazzo avrebbe anche colpito una ragazza con delle forbici, riportando così a molte persone ferite e contusioni fortunatamente non troppo gravi. Ora si aspettano ulteriori aggiornamenti sul caso.