Reggio Calabria, continue scosse di terremoto a San Pietro di Caridà: la più forte ieri

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Il terremoto fa sempre paura anche a chi non ha mai toccato con mano quanto possa essere distruttivo. Se la faglia del Mesima è causa di violenti terremoti, mi chiedo perché non allontanare definitivamente le persone? Questa è una domanda che mi pongo sempre. So che si è legati affettivamente ai posti in cui si è cresciuti ecc., e che si va avanti sperando che il peggio non accada mai ma, prima o poi, si sa che qualcosa accadrà e, allora, perché non provvedere subito mettendo al sicuro le persone?