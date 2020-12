Razzismo tra atleti ai campionati di Salvamento: 15enne insultato e spinto giù dalle scale

Un brutto episodio di razzismo si è vericicato nel weekend del 19 e 20 dicembre scorsi alla piscina del Foro Italico di Roma, dove un ragazzo di 15 anni è stato aggredito e insultato da un giovane, molto probabilmente più grande di lui. Entrambi erano atleti di due diverse squadre di nuoto per Salvamento, una disciplina sportiva che simula situazioni di soccorso in acqua. La vittima dell’aggressione è di origini straniere: l’altro ragazzo che lo ha avvicinato gli avrebbe urlato parole poco felici. “Levati immigrato di m***”! A questo punto l’aggressore avrebbe spinto il 15enne per le scale.

L’atleta insultato era appena arrivato nell’area degli spogliatoi quando è stato raggiunto dal suo aguzzino. Il 15enne è una giovane promessa del nuoto ed è stato già vincitore di diverse medaglie e titoli sportivi nella disciplina in questione. Lo scorso fine settimana presso il Foro Italico si stavano disputanto i campionati regionali primaverili di Salvamento e partecipare alla competizione c’erano ragazzi con un’età compresa tra i 13 e i 30 anni.

Autore del gesto rischia la squalifica

Adesso le autorità competenti stanno provvedendo a verificare quanto successo e a stabilire le eventuali responsabilità. Se i fatti venissero accertati in tutta la loro crudeltà l’atleta autore degli insulti rischia una pesante squalifica. La vicenda è stata raccontata dalla testata giornalistica Fanpage, che ha raccolto alcune testimonianze. Quando si è avvicinato al giovane 15enne, l’atleta autore del misfatto ha indossato una mascherina anti Covid e ha tirato su il cappuccio dell’accappatoio.

Subito dopo l’aggressione il 15enne si è recato sotto shock dai suoi compagni di squadra e dagli allenatori, raccontando quanto gli era accaduto. Subito la società in cui milita l’atleta si è mobilitata per verificare quando successo nell’area degli spogliatoi. Una volta accertati i fatti la squadra e anche l’altra società partecipante alla competizione hanno mostrato profonda vicinanza al giovane 15enne. Tutti hanno preso le distanze da brutto gesto compiuto nei confronti dell’adolescente.

Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo spiacevole episodio. Fatti del genere non dovrebbero infatti mai accadere, specie all’interno delle discipline sportive o sui campi gara di qualunque disciplina. Per motivi di privacy le generalità del nuotatore 15enne non sono state rese note, questo anche per proteggere l’identità dei suoi famigliari e la società sportiva.