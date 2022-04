Desiree Baldi è una giovane 19enne del Ravennate che, nella notte di sabato 23 aprile, a causa di un incidente avvenuto sulla Reale a Camerlona, ha purtroppo perso la vita. Oggi, il padre, Lorenzo Baldi, operaio di 65 anni che vive a Mezzano, ricorda, con le lacrime agli occhi sua figlia dichiarando anche il suo desiderio, di tornare a riprendere gli studi, proprio come gli aveva annunciato giovedì 21 aprile.

La giovane voleva tornare a studiare presso il Liceo Artistico Nervi Severini di Ravenna, appunto. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.15 nella notte tra sabato 23 e domenica 24 aprile quando l’auto, sulla quale viaggiava sia Desiree che il fidanzato, insieme ad altri amici, tutti di età tra i 19 e i 23 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo, finendo fuori strada.

La vettura si è ribaltata più volte e la 19enne è morta schiacciata dal veicolo. Due dei ragazzi in macchina sono rimasti feriti e trasportati immediatamente in ospedale, mentre il terzo versa in condizioni più gravi rispetto agli altri, ma non è stato dichiarato in pericolo di vita ed è tuttora ricoverato presso il nosocomio Bufalini di Cesena.

Il padre, ancora scosso, da questa immensa tragedia, afferma che ha contattato un avvocato in modo da seguire le indagini per capire e verificare quali possano essere le responsabilità in merito a questo incidente che ha causato la morte di sua figlia. La ragazza viveva ad Argenta, in provincia di Ferrara, insieme alla madre che ha dovuto fare il riconoscimento della salma della figlia.

La giovane aveva abbandonato gli studi e, nella giornata di giovedì 21 aprile, al compimento dei 19 anni, aveva detto al padre di voler riprendere a frequentare la scuola dal momento che amava molto il disegno e la pittura. Infatti, in camera sua sono numerosi i disegni da lei fatti. Inoltre, aveva anche lavorato come cameriera in qualche ristorante.

La data delle esequie non è ancora stata fissata.