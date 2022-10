Rapina in Italia finisce in tragedia, ladro viene inseguito e sbanda

Ascolta questo articolo

Attimi di grande paura nella giornata di ieri mattina, 1 ottobre, quando un uomo si è dato alla fuga dopo aver commesso una rapina. Una vicenda assurda che ha sconvolto le piccole comunità dove è avvenuto l’inseguimento da film. Purtroppo la vicenda si è conclusa nel peggiore dei modi, il rapinatore ha sbandato con la sua auto ed è finito per schiantarsi.

Quelle a cui hanno assistito alcuni testimoni sembravano delle vere e proprie scene da film d’azione. D’altronde non capita spesso di vedere un rapinatore che se la dà a gambe a tutta forza con un’auto rubata e viene inseguito dalle forze dell’ordine. Ora dovrà fare i conti con accuse gravissime: ecco l’accaduto.

Il folle inseguimento

Sono stati momenti di panico nel Trevigiano, soprattutto tra i comuni di San Vito di Altivole, Fonte e San Zenone degli Ezzelini, che hanno assistito al folle inseguimento tra un rapinatore ed un’auto dei carabinieri. Dopo aver rapinato una donna all’interno di una Honda Civic, il malvivente si è poi dato alla fuga con la stessa auto, ma terminando molto presto la sua corsa fuori strada.

A quel punto, senza darsi per vinto, ha rubato un’altra auto di un’altra povera malcapitata, riprendendo la sua folle corsa finita questa volta in tragedia. Dopo alcuni km ha investito un ciclista, uccidendolo sul colpo. Assolutamente indifferente rispetto all’accaduto ha proseguito la sua fuga travolgendo un’auto dei carabinieri e procurando diversi tamponamenti.

Alla fine i carabinieri sono riusciti a bloccarlo nella zona di Altivole, dove l’hanno immediatamente arrestato. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, per il malcapitato ciclista 67enne non c’è stato nulla da fare, giunto sul posto il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La vicenda è salita in poco tempo alla ribalta nazionale, e si chiede una condanna esemplare per rapinatore.