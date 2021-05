Poteva finire in tragedia un episodio che si è verificato a Terni, dove una ragazzina di 14 anni ha rischiato di perdere la vita a causa di un’ipotermia causata dall’acqua fredda. Infatti, secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, la giovanissima aveva partecipato ad una festa di compleanno presso la casa di un amico, che ha approfittato di organizzare il party in quanto i genitori erano fuori casa. In barba alla regole anti Covid che non consentono assembramenti, i ragazzi si sono riuniti.

A quel punto hanno cominciato a mangiare svariati cibi, bevendo del liquore a turno. Ad un tratto la 14enne si è sentita poco bene e ha cominciato a stare male. Poi è andata in stato di semi-incoscienza. I presenti si sono allarmati per quanto stava succedendo, ma in un primo momento non hanno preferito far nulla per evitare di essere scoperti. Hanno quindi aiutato la ragazza a togliersi i vestiti, hanno aperto il rubinetto della vasca da bagno e l’hanno messa nell’acqua fredda. I giovani credevano che la ragazza potesse riprendersi, ma così non è stato.

La chiamata al 118

Vedendo che la ragazzina non migliorava, e che si stava sentendo ancora male (l’acqua fredda su una persona ubriaca peggiora i sintomi dell’ubriachezza) il ragazzo padrone di casa ha deciso di chiamare il 118. I sanitari sono giunti immediatamente presso l’abitazione segnalata, trovando la 14enne all’interno della vasca.

La giovane presentava una ferita alla testa e un principio di ipotermia. Subito caricata sull’ambulanza, è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso. Nel frattempo del fatto sono state avvisate le forze dell’ordine. La ragazzina è stata ricoverata e al suo risveglio la sua versione dei fatti è stata messa a confronto con quella degli amici.

Per sicurezza i medici hanno deciso di sottoporla a tutti gli accertamenti del caso, anche quelli che prevedono la verifica di eventuali abusi di natura sessuale. Questa circostanza però è stata subito smentita: la giovane ha raccontato a medici e inquirenti di aver bevuto troppo, poi si è sentita male e le sue amiche l’hanno aiutata. Volevano solo trascorrere del tempo insieme i giovani in questione. Sul caso si potrebbero conoscere eventuali e ulteriori informazioni nelle prossime ore.