Ragazzina finisce in coma etilico: dubbi sui soccorsi e selfie delle amiche

Doveva essere una serata divertente come tante altre, ma qualche bicchiere di troppo ha portato in coma etilico una giovane ragazza, che si è accasciata al suolo mentre era in compagnia delle sue amiche in un giardino pubblico. I fatti sono accaduti nella giornata del 17 maggio 2021 a Fabriano. Ci sono polemiche sui soccorsi.

Cos’è successo esattamente la sera in cui la ragazza ha sfiorato il coma etilico? La giovane è stata indotta a bere o ha alzato il gomito volontariamente? E’ stata soccorsa tempestivamente? Queste sono solo alcune delle domande che in tanti si pongono in queste ore, dopo aver appreso della vicenda della ragazza che è andata in coma etilico a Fabriano.

A fugare i dubbi ed i rumors che serpeggiano in città ci pensa un amico della ragazza che, come riporta la testata giornalistica de Il Resto del Carlino, ha affermato: “La nostra amica ha fatto una cavolata, ha bevuto a stomaco vuoto“. Sembra quindi che all’origine del gesto non ci siano delle pene d’amore come invece qualcuno aveva ipotizzato.

Da quanto è emerso dalle rivelazioni del giovane, le amiche della ragazza avevano tentato di chiamare i soccorsi, ma sembra che l’operatore del 118 avesse chiesto il numero telefonico della madre della giovane. Un numero che con tutta evidenza non avevano con loro, quindi non sapevano più che fare.

Le amiche della ragazzina hanno così allertato i passanti che prontamente hanno dato aiuto alla giovane. C’è chi ha chiamato i soccorsi, chi invece l’ha messa su un fianco, perché la giovane non rispondeva agli stimoli, quindi è stato necessario indurla al vomito. Una volta giunti i soccorsi, la giovane è stata trasportata in ospedale.

In seguito a questa vicenda sono scoppiate delle polemiche. La prima riguardante dei selfie che sarebbero stati scattati dalle amiche mentre la giovane era riversa per terra, mentre l’altra circa le difficoltà fatte dai soccorritori.