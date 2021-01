Ragazzi festeggiano un compleanno mentre la nonna dorme: arrivano i carabinieri, 17 sanzioni

Avevano organizzato un vero e proprio party abusivo in barba alla vigente normativa anti Covid, per giunta mentre la nonna di uno di loro era intenta a riposare. È finita male per 17 ragazzini la serata organizzata in un’abitazione di Villa Raverio, in provincia di Monza-Brianza, che nella serata di domenica 10 gennaio, intorno alle mezzanotte, hanno ricevuto la visita dei carabinieri della compagnia di Seregno. Ad allertare i militari sono stati i vicini, che dall’appartamento hanno sentito provenire chiasso e schiamazzi di varia natura. In breve tempo gli uomini in divisa sono piombati in casa.

Quando sono giunti i carabinieri la porta era aperta, per cui gli agenti non hanno fatto fatica ad entrare. Alla vista dei militari i giovani si sono dileguati, e c’era chi ha cercato di nascondersi nell’armadio, chi addirittura sotto il tetto. Ma, come riferisce anche Milano Today, da lì gli abiti da sera utilizzati per l’occasione erano visibili, per cui i ragazzi sono stati tutti ripresi dai carabinieri e identificati. Agli uomini in divisa i giovani hanno spiegato che stavano festeggiando il 17esimo compleanno di uno di loro.

Tutti multati di 400 euro

Gli agenti hanno ricordato ai ragazzi che in questo periodo non si possono fare feste con numerose persone in casa, per cui per tutti loro è scattata una sanzione amministrativa di 400 euro per violazione delle norme anti Covid. La nonnina che riposava nell’altra stanza era assolutamente ignara di quanto stava accadendo, così come ignari erano i genitori dei ragazzi, che non erano assolutamente a conoscenza della festa di compleanno. I rispettivi figli, quando sono usciti fuori da casa, hanno detto ai loro genitori che si trattava di una “pizzata” tranquilla tra amici, rassicurandoli anche sul rispetto della normativa anti Covid.

Ma quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato tutt’altro che una serata tranquilla tra amici. Villa Raverio è una piccola frazione di Besana Brianza. I genitori dei ragazzini hanno ripreso sonoramente i loro figli davanti agli stessi carabinieri, che una volta sospesa la festa abusiva sono tornati al loro servizio. I 17 giovani erano tutti residenti nella zona, per cui i genitori non ci hanno messo molto a venire a riprenderli.

I partecipanti alla festa di compleanno erano tutti giovani di età compresa tra 14 e 18 anni. Adesso a pagare la multa saranno gli sfortunati genitori, che si sono sentiti anche presi in giro dopo quanto accaduto. Le forze dell’ordine raccomandano a tutti di continuare a seguire le regole anti pandemia introdotte dal Governo: i controlli proseguiranno serrati anche nelle prossime settimane e comunque fino alla fine dell’emergenza sanitaria.