Ragazza si getta sotto ai binari della metro: deceduta sul colpo

Una ragazza di 28 anni si è suicidata questa mattina a Milano lanciandosi sotto ai binari della metro mentre sopraggiungeva un convoglio. La vittima, originaria della Brianza, è morta sul colpo. I soccorsi sono scattati immediatamente ma all’arrivo dei sanitari del 118 dell’Unità di Emergenza Urgenza per lei non vi era più nulla fare: la ragazza è morta in pochi istanti. Erano troppo gravi le ferite e le lesioni riportate durante l’impatto con il treno.

Il dramma è avvenuto presso la stazione di Villa San Giovanni, sulla linea rossa. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e diverse volanti della Polizia di Stato, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità della giovane che si è tolta la vita non sono state rese note. Sul caso sono in corso i relativi accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria, che mirano a chiarire i motivi del disperato gesto della 28enne. Sconvolta la popolazione del capoluogo lombardo per quanto avvenuto. La fermata della metro si trova in viale Monza.

Disagi alla circolazione

La notizia del suicidio della ragazza è stata confermata anche dall’Atm, l’azienda che gestisce la mobilità urbana all’interno della metropoli lombarda. “La circolazione è sospesa tra Gorla e Sesto FS. Sono in corso i soccorsi dopo un tentativo di suicidio. A Gorla scendete e prendete i bus per proseguire il viaggio. I bus fermano in corrispondenza della stazione. In alternativa a Sesto FS, considerate Centrale, Garibaldi o Lambrate” – questo è il messaggio che è apparso sulla pagina ufficiale Twitter di Atm.

L’azienda ha quindi organizzato subito un servizio di oltre 30 bus che collegano le stazioni di Gorla e Sesto FS. La linea rossa della metro è stata chiusa, questo in modo che gli inquirenti possano eseguire per bene tutti i rilievi del caso. La vicenda è seguita direttamente anche dalla polmetro.

I tecnici di Atm sono giunti anch’essi sul posto. Adesso si attende che la linea venga ripristinata. Ogni anno nel nostro Paese sono molte le persone che decidono di togliersi la vita per i motivi più disparati. In questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19 i tentativi di gesti estremi, soprattutto tra i più giovani, sono aumentati e per questo le autorità continuano a monitorare il fenomeno.