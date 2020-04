Quarantena violata a Rovigo per andare a trovare l’amante, poi risultata infetta da Covid-19

Durante la pandemia da Covid-19 sul suolo italiano e nonostante la massiccia presenza delle forze dell’ordine a tutela del D.p.c.m. di Conte, purtroppo alcune persone continuano a violare la quarantena senza alcun criterio morale, affidandosi alla scelleratezza. In questo caso ci troviamo nella città di Rovigo, dove è stata violata la quarantena per andare a trovare l’amante in una relazione extra-coniugale.

Purtroppo, l’uomo residente in Veneto che ha commesso questo reato non era a conoscenza che l’amante in questione era stata contagiata dal virus Covid-19, poiché asintomatica. Così facendo, l’uomo ha contagiato a sua volta il figlio innocente. Tutto questo è accaduto nella città di Rovigo, dove la popolazione è ancora incredula di fronte all’accaduto. Non riescono a spiegarsi come l’uomo abbia potuto trasgredire in questo modo alle rigide disposizioni imposte dal governo a tutela della popolazione.

L’uomo in questione ha deciso di violare il “coprifuoco” imposto dalle autorità per andare a far visita alla sua amante, che risiede appunto nella città di Rovigo. Purtroppo, non sapeva però che la donna era affetta dal virus Covid-19, poiché totalmente asintomatica ed in ottima salute. Così facendo, l’uomo ha inconsapevolmente contagiato il figlio adolescente, di appena 13 anni. Tutto ciò rende ancora più incredula la popolazione di Rovigo e di tutta Italia.

Il reato è stato commesso nella totale consapevolezza della pandemia in atto e ciò aggrava ancora di più la posizione dell’uomo residente in Veneto che è stato quindi denunciato da parte delle forze dell’ordine oltre che sanzionato con una multa salata. Inoltre, l’uomo è risultato anche esso asintomatico ma il figlio adolescente, invece, no. Dai suoi sintomi infatti, si è riusciti a risalire all’accaduto ed alla tresca amorosa del padre con la donna di Rovigo.

La notizia è apparsa sul quotidiano “Il gazzettino” dove è riportata l’esatta dinamica dei fatti accaduti a Rovigo. Tutto è stato scoperto in seguito ad un’indagine epidemiologica sul figlio adolescente, affetto dal virus Covid-19. Infatti, il ragazzo non usciva di casa dall’inizio della quarantena: quindi, per deduzione, si è risaliti al padre ed alla tresca amorosa extra-coniugale. Si è impiegato tempo perché il padre non voleva che i fatti venissero ovviamente alla luce.