Punto da un calabrone nel bosco, 53enne muore per un arresto cardiaco

Ascolta questo articolo

Uno spensierato sabato pomeriggio di inizio settembre si è tramutato in tragedia per un uomo di 53 anni, che è morto dopo essere stato punto da un calabrone. La drammatica vicenda è avvenuta sabato 10 settembre nei boschi aretini, in località Pontenano nel comune di Talla, provincia di Arezzo.

Qui un uomo di 53 anni di Montevarchi si trovava, insieme ad un amico, a cercare funghi in Casentino. Secondo il racconto del testimone, che ha assistito alla morte dell’amico, i due erano impegnati nella ricerca di funghi, quando all’improvviso la vittima è stata punta da un calabrone, il più grosso vespide europeo che nella sua puntura inietta una dose di veleno solitamente non letale nell’uomo, a meno che non subentrino reazioni allergiche e shock anafilattico.

In seguito alla puntura da parte del calabrone, il 53enne è andato in arresto cardiaco. Immediata la chiamata al 118 da parte dell’amico della vittima, che ha telefonato al numero unico di emergenza intorno alle 13:45. Il personale del 118 ha allertato i mezzi di soccorso della Asl Toscana sud est, mentre telefonicamente ha mantenuto il contatto con l’amico del 53enne, guidandolo nelle manovre per la rianimazione cardiopolmonare.

Non è stato semplice per i soccorritori riuscire a raggiungere la zona in cui i due si trovavano. Nell’intervento sono sono stati attivati diversi mezzi, tra cui un’ambulanza con infermiere della Misericordia di Subbiano, l’ambulanza Blsd della Misericordia di Talla, i vigili del fuoco del comando di Arezzo, il soccorso alpino ed i carabinieri della compagnia di Bibbiena.

Inoltre è stato attivato anche Pegaso 1, l’elisoccorso del 118 in Toscana, e l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco. Nonostante l’intervento di un alto numero di personale di soccorso che ha tentato le manovre di rianimazione, per il 53enne non c’è stato niente da fare, ed i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la sua morte.