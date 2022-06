Pulmino si ribalta dopo il torneo di calcio: muore 12enne, 7 feriti, alla guida il padre della vittima

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Una tragedia orribile, non posso immaginare come possa sentirsi il padre di questo povero bambino. In attesa di capire come sia potuto succedere che un pulmino si sia ribaltato da solo in autostrada senza il coinvolgimento di altri mezzi, condoglianze alla famiglia di Leo. Spero che anche i compagni di squadra siano seguiti psicologicamente a dovere dopo una tragedia del genere.