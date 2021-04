Provoca un incidente stradale e fugge a piedi nel parco: inseguito dalla Polizia Locale

Procedeva a forte velocità e in maniera spericolata nel traffico di Roma un ragazzo bosniaco di 27 anni, tanto che gli agenti della Polizia Locale, di pattuglia in zona, lo hanno avvistato e inseguito. Tutto è successo nella serata di ieri 13 aprile in via Cristoforo Colombo. Vedendosi braccato dalla pattuglia, il ragazzo ha accelerato ancora di più, questo nel vano tentativo di seminare gli agenti. Giunto all’incrocio con la Circonvallazione Ostiense si è scontrato con altre due auto.

A questo punto è sceso dalla macchina, una Chrysler Voyager, e si è messo a correre per strada e poi all’interno di un parco. Gli agenti della Locale non si sono persi d’animo e lo hanno inseguito. Alcuni passanti hanno notato la scena e si sono messi a riprendere tutto con i loro smartphone. Le immagini sono state pubblicate anche dalla pagina Instagram di Welcome to Favelas. Scene da film, quindi, per le strade della Capitale. Il 27enne è stato poi braccato poco dopo.

Auto sequestrata

Quando ha attraversato l’incrocio con la Circonvallazione Ostiense il 27enne è passato anche con il rosso, commettendo una ulteriore infrazione al codice della strada. L’auto del giovane è stata posta sotto sequestro, mentre i due conducenti delle altre autovetture non hanno subito conseguenze fisiche. I loro veicoli hanno subito però dei danni, che adesso dovranno essere riparati.

Nessuna delle persone coinvolte nel sinistro è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. Il 27enne era una persona già nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di natura penale. Il bosniaco è stato sottoposto agli esami tossicologici, questo per vedere se prima di mettersi alla guida avesse assunto sostanze psicotrope o alcol.

Tra l’altro, a causa del violento impatto con le altre due auto, la Chrysler su cui viaggiava il soggetto in questione si è ribaltata. Nonostante tutto il giovane 27enne è riuscito a fuggire dandosela a gambe per le strade della Capitale. La corsa, seppur durata per alcuni minuti, è comunque finita poco dopo, come già detto. Nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli sul caso. Le generalità del 27enne non sono state rese note.