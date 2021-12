Professore universitario trovato morto alle Saline di Tarquinia

Una assurda tragedia si è verificata nella giornata del 7 dicembre a Tarquinia, in provincia di Viterbo, dove un uomo di 50 anni, docente dell’Università della Tuscia di Viterbo è stato trovato morto nel pomeriggio alle Saline di Tarquinia. La vittima è Dario Angeletti, docente di biologia marina. Secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe stato freddato alla testa almeno con un colpo d’arma da fuoco all’interno della sua automobile. Chi indaga mantiene il più stretto riserbo sulle indagini.

In queste ore sarebbero in corso delle perquisizioni. Tra l’altro non è chiaro ancora se l’automobile in cui è stato ritrovato il cadavere sia della vittima o meno. La vettura si trovava parcheggiata in una strada sterrata alle Saline, in località Tarquinia Lido. L’allarme sarebbe stato lanciato da un passante. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine. L’inchiesta su questo assurdo episodio è coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Vettura sotto sequestro

La vettura in cui è stato trovato il cadavere è stata posta sotto sequestro. I carabinieri stanno effettuando, come già detto, alcune perquisizioni. Secondo quanto è stato possibile apprendere, una di queste potrebbe riguardare proprio il presunto responsabile del delitto. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Al momento sono tanti i dubbi che aleggiano sul caso in questione. Un giallo che attende ancora di essere chiarito con precisione. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il corpo dell’uomo è stato segnalato al 112 verso l’una e mezza del 7 dicembre. I militari dell’Arma stanno ancora cercando l’arma con la quale il malcapitato sarebbe stato colpito..

La notizia ha suscitato shock e sgomento nella città di Tarquinia e nell’intera provincia di Viterbo. Nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli sull’accaduto. La persona che ha perso la vita pare fosse molto conosciuta nella zona. Che cosa sia accaduto spetterà agli inquirenti stabilirlo.