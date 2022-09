Professore di religione arrestato per violenza su minori: abusava degli alunni

Ascolta questo articolo

Un professore di religione di Piacenza è stato arrestato, dopo essere già stato sospeso dal servizio lo scorso anno presso la scuola superiore presso la quale lavorava, con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. L’insegnante di religione abusava degli studenti minorenni, inviando loro messaggi e video erotici e, in almeno due diverse occasioni, incontrandoli privatamente fuori dalla scuola.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, l’indagine ha avuto inizio dalla denuncia di uno studente, che ha raccontato alla dirigenza della scuola le attenzioni del professore. L’istituto ha provveduto a sospendere dall’attività il giovane docente a febbraio del 2021, in via cautelare in attesa dello svolgimento delle indagini. A marzo del 2011 è arrivata anche la sospensione dall’incarico da parte della Diocesi di Piacenza.

La scuola ha non solo trasmesso all’Ufficio scolastico regionale di Bologna il materiale inviato dal docente, ma ha anche, come doveroso fare, denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Dopo la prima denuncia, molti altri studenti si sono fatti avanti, raccontando agli inquirenti i comportamenti del professore, che inviava video hard ai minorenni tramite chat. Le svariate testimonianze sono state raccolte dalla Procura di Piacenza, che ha svolto una lunga e complessa indagine durante la quale ha ascoltato i testimoni, e acquisito materiale.

Gli investigatori si sono concentrati in particolare sugli incontri, avvenuti fuori dall’istituto scolastico, con gli studenti. Il docente, che lavorava presso l’istituto superiore da appena un anno, avrebbe iniziato a mandare messaggi e video dal contenuto a luci rosse agli studenti, convincendoli in almeno due casi ad incontri privati.

In seguito alla chiusura delle indagini, il professore è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Il suo arresto risale a giugno di quest’anno, ma la notizia è trapelata alla stampa solo adesso dopo che il quotidiano “Libertà” di Piacenza ha pubblicato un articolo sul caso.