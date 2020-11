Primo caso di cane malato di covid: è stato contagiato dai padroni

In molti se lo sono chiesto. Ora è arrivata la risposta. Il covid si può trasmettere ai nostri cani domestici. E’ successo ad un barboncino domestico che è stato infettato dai padroni. Dalle prime analisi risulta che non sia infettivo.

Tutte le 4 persone che vivono con la barboncina sono positive e sintomatiche. La bassa carica virale della barboncina però non le permette di infettare gli esseri umani.

La cucciola di Bitonto, in Puglia, sta bene e pare che non riporti i sintomi del sintomatico essere umano.

Il Professor Nicola Decaro afferma che già nel mondo era successo di individuare casi di cani positivi al covid, ma che sempre era stata trovata una bassa carica virale che non avrebbe permesso al virus di passare dal cane all’essere umano.

Sono stati individuati casi sia sintomatici che asintomatici ma entrambi non sono rischiosi per il genere umano. Anche i gatti possono contrarre il virus e a differenza dei cani sono molto più fragili ma anche loro avendo una bassa carica virale non sono un pericolo per l’essere umano.

Il primo caso di cane positivo è successo ad Hong Kong, dove una signora risultata positiva al test ha passato il periodo di quarantena da sola col suo cane. Giunti sul posto gli operatori sanitari hanno deciso di sottoporre al test anche il cane il quale è risultato positivo. Anche in questo caso la carica virale era molto bassa.