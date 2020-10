Previste altre uscite di francobolli per fine ottobre 2020

Continuano senza sosta le anticipazioni sulle prossime emissioni di francobolli che saranno poste in vendita per il tramite degli sportelli postali di Poste Italiane nei prossimi giorni. Il Ministero dello sviluppo economico come da suo programma ha comunicato nel particolare varie voci, che saranno come sempre stampati dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La più interessante forse potrebbe essere quella del 26 ottobre 2020 con un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica” il Senso civico” dedicato all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, nel centenario della fondazione relativo al valore della tariffa B (1,10 euro di costo) poichè il suo formato sarà un ritorno al classico non adesivo. Con una tiratura di quattrocentomila esemplari racchiusi in fogli da cinquanta curati dalla Bozzettista Giustina Milite.

Il 23 ottobre 2020 saranno due i valori appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati alla casa Editrice Marietti 1820, nel bicentenario della fondazione, e alla Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli S.p.A, nel 150° anniversario della fondazione, anche in questo caso dal costo di 1,10 cadauno. Stamapti su formato adesivo in quattrocentomila esemplari racchiusi in fogli da quarantacinque. Realizzati rispettivamente da Simona Tonna e Tiziana Trinca.

Infine sempre il 23 ottobre 2020 un francobollo commemorativo di Gianni Rodari, nel centenario della nascita con la cura della città di Omegna e del Parco della Fantasia Gianni Rodari. In questo caso la vignetta riproduce un disegno di Gianni Rodari raffigurante un bambino con un palloncino dove campeggia la scritta “Omegna”, città natale dello scrittore, seguito dalla firma autografa dello stesso Rodari. Completano il francobollo le leggende “CENTO DI QUESTI GIANNI”, le date “1920 – 1980”

Quindi il 24 ottobre 2020 un francobollo celebrativo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 75° anniversario dell’istituzione, relativo al valore della tariffa B zona 3 (in questo caso il costo 3,10 e serve per la spedizione verso l’ Australia) con la vignetta curata dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che riproduce il logo del 75° anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, fondata nel 1945 con sede a New York, i cui obiettivi principali sono la promozione della pace, la sicurezza internazionale e il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Come sempre le Linee Guida per l’emissione delle carte valori postali ci faranno scoprire l’ immagine solo il giorno dell’emissione dei francobolli.