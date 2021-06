Prende il traghetto del Lago Maggiore, ma non scende: si cerca un 56enne

Un uomo sale con la sua macchina su un traghetto con destinazione Intra, ma all’arrivo non scende. I fatti sono accaduti nella tarda nottata di lunedì 28 giugno scorso. Immediata la ricerca dell’uomo da parte delle forze dell’ordine, ma al momento non non ci sono sviluppo sul caso. Di quell’uomo non c’è più traccia.

Stando alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, l’uomo avrebbe preso l’ultima corsa del traghetto che da Laveno porta ad Intra. Una corsa che si svolge in piena notte, infatti l’orario di partenza del traghetto è quella delle 23,30. Durante il tragitto però è successo qualcosa, perché l’uomo sembra essere misteriosamente scomparso.

Il personale di bordo della compagnia Navigazione Lago Maggiore si è accorto per primo della vettura lasciata sul traghetto e dell’assenza del conducente. Sono quindi scattati immediatamente gli allarmi ed iniziate le ricerche nelle acque del lago. In aiuto è stato inviato anche un elicottero della Guardia costiera, che ha perlustrato dall’alto la porzione di lago interessata.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, però, al momento continuano a non esserci tracce del proprietario dell’autovettura lasciata sul San Bernardino. Che fine avrà fatto? Si è in presenza di un gesto estremo volontario oppure una caduta involontaria che è stata per l’uomo però fatale? Sono questi alcuni degli interrogativi che al momento stanno vagliando gli inquirenti, che vogliono vederci chiaro su questo caso.

Un caso che sembra uscito da un romanzo di Le Carré, ma che invece è purtroppo una triste ed amara realtà. Dopo attente ed accurate ricerche i carabinieri di Laveno hanno rinvenuto alcuni effetti personali dell’uomo all’imbarcadero. Si tratta del cellulare e del portafogli dello scomparso. Dall’ispezione dei documenti si è appreso che lo scomparso è un uomo di 56 anni, residente nella provincia di Novara.

Le ricerche dei vigili del fuoco continuano incessantemente, anche se le speranze di ritrovare l’uomo in vita si affievoliscono ora dopo ora.