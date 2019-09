Premio Italia Giovane: il 29 ottobre a Roma la premiazione dei migliori talenti italiani

Countdown già scattato. Tanta attesa e trepidazione per il Premio Italia Giovane 2019, interessante iniziativa organizzata da Associazione Giovani per Roma e riservata alle nuove generazioni con l’importante mission di riconoscere, in dieci soggetti under 35, concrete testimonianze professionali da condividere e diffondere all’interno della società in cui viviamo.

Il 29 ottobre a Roma, a partire dalle ore 17, la meravigliosa location di Villa Blanc – sede della Luiss Business School – ospiterà il prestigioso Premio Italia Giovane a cui il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e il Presidente Sergio Mattarella hanno conferito la Medaglia di Alta Rappresentanza al fine di sostenere ed enfatizzare la bontà e il valore dell’iniziativa medesima.

Questa sesta edizione dell’iniziativa sarà dedicata alla vita e alle opere di una personalità importantissima quale Leonardo Da Vinci ovvero al Genio Italiano, proprio in occasione della ricorrenza dei 500 anni di Leonardo Da Vinci. I giovani selezionati riceveranno il premio in funzione di ciò che trasmettono e rappresentano, per i meriti professionali e artistici o per le ricerche scientifiche realizzate, nonché una apposita opera d’arte realizzata utilizzando la tecnologia 3D.

Alla passata edizione del premio avevano preso parte numerose personalità del mondo accademico, imprenditoriale e politico: tra questi Matteo Salvini e Franco Frattini, Presidente del Comitato d’Onore del Premio Italia Giovane. Anche quest’anno i giovani talenti premiati dovranno rispondere a criteri valutativi che coprano concetti legati all’innovazione, definita come servizio per il progresso, al ruolo fondamentale del cosiddetto Capitale immateriale.

Senz’altro in un’era sempre più digitalizzata l’essere umano deve svolgere un ruolo sempre più rilevante nella identificazione delle esigenze, gestione e creazione di strumenti a supporto della qualità della vita. Il tutto senza tralasciare i relativi impatti economici e sociali, anche alla luce del crescente contributo legato alle opportunità dell’economia circolare, concetto altrettanto importante all’interno del pianeta in cui viviamo.