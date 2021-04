Precipita dal balcone di casa: muore bimbo di 14 mesi

Bimbo di 14 mesi cade dal balcone della sua abitazione e muore in seguito alle lesioni riportate dopo l’impatto con il selciato. Come riportato dalla testata giornalistica Dolomiten, i fatti risalgono a venerdì 23 aprile 2021 e sono avvenuti a Ponte Gardena, in provincia di Bolzano. Gli inquirenti stanno ancora accertando le dinamiche dell’incidente.

Una tragedia quella avvenuta nei giorni scorsi in Trentino Alto-Adige che nessuno mai vorrebbe raccontare, ma che invece siamo costretti ancora una volta a fare. Una vicenda che inizia venerdì della scorsa settimana, ma che trova il suo triste epilogo nella giornata odierna. Il piccolo, infatti, era stato trasportato nel più vicino presidio ospedaliero in condizioni gravissime.

Nei giorni successivi all’incidente il bimbo di 14 mesi ha lottato duramente tra la vita e la morte. Purtroppo non ce l’ha fatta. Oggi, infatti è arrivata la notizia ufficiale del decesso. Il piccolo viveva con la sua famiglia al secondo piano di un palazzo sito a Ponte Gardena. Dopo l’incidente è stato immediatamente soccorso.

Stando a quanto si apprende da Dolomiten e dall’agenzia di stampa Ansa, il piccolo è stato trasportato in codice rosso prima all’ospedale di Bolzano. Successivamente è stato disposto il suo trasferimento in un presidio ospedaliero di Verona. I sanitari che hanno preso in cura il piccolo hanno cercato in tutti i modi di salvare la vita del piccolo.

Una corsa contro al tempo, la loro, che però non ha avuto esito positivo. A distanza di qualche giorno, infatti, è giunta la dichiarazione ufficiale di morte del piccolo a causa delle gravie e profonde ferite riportate nell’impatto con il suolo e a seguito della caduta. Com’è stato possibile che il bambino sia potuto cadere dal secondo piano?

Gli inquirenti stanno cercando di far luce sull’accaduto per cercare di dare una risposta a questa e a tante altre domande che si pongono in tanti in questo momento. La famiglia del piccolo è di origine macedone ed ha altri due bambini. La comunitò di Ponte Gardena è sotto shock.