Precipita con l’auto nel locale caldaia dell’ospedale: dottoressa miracolata

Un rocambolesco incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove una dottoressa che presta servizo presso il Reparto genetica dell’Oncologico è precipitata con la sua auto, una Bmw X3, all’interno di un locale caldaia del nosocomio. Il sinistro è avvenuto in fase di parcheggio. L’auto, con cambio automatico, per cause ancora tutte in corso di accertamento ha superato il parabetto che divideva l’asfalto dal locale caldaia e, dopo una sorta di capriola, è caduta giù.

La professionista alla guida dell’auto ha 53 anni. Durante la caduta il veicolo si è ribaltato, cadendo con il tettuccio contro uno spessore in muratatura. Sarebbe stata proprio questa circostanza a salvare la vita alla donna: lo spessore della muratura ha lasciato l’auto in bilico per diversi centrimetri d’altezza. Se non ci fosse stata quella muratura il tettuccio sarebbe rimasto schiacciato, e forse anche la dottoressa all’interno del veicolo.

Soccorsi immediati

Sul posto sono intervenuti per primi i colleghi sanitari della dottoressa, che si sono sincerati delle sue condizioni. Poco dopo la professionista, che doveva cominciare il suo turno alle 7.00 del mattino, è stata portata al Pronto Soccorso in condizioni comunque non gravi. Era visibilmente però in stato di shock.

Il veicolo ha fatto un volo di sette metri prima di fermarsi. Al momento sono ancora in corso di accertamento le esatte cause e dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Locale, oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimuovere il veicolo dal locale caldaia.

Gli agenti dello Spesal hanno svolto ulteriori accertamenti tecnici. La donna avrebbe dovuto finire il suo turno alle ore 13:00. La testata giornalistica locale Lecce Prima ha pubblicato le foto dell’incidente: nelle immagini si vede il veicolo completamente capovolto all’interno del locale caldaia. Per la dottoressa i sanitari hanno stabilito 10 giorni di prognosi.