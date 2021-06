Dramma nella serata di ieri a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato, dove all’interno di un immobile sono stati trovati i cadaveri di un 60enne e di un 54enne. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio. Le vittime sono due fratelli. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei vicini, che nella tarda serata hanno sentito tre colpi di pistola provenire dal pianerottolo. La dinamica dell’accaduto sarebbe appunto compatibile con quella di un omicidio-suicidio.

A sparare sarebbe stato il 54enne, che, per motivi tutti al vaglio degli inquirenti, avrebbe puntato prima l’arma contro il fratello 60enne e poi verso se stesso. Per entrambi non vi è stato nulla da fare, in quanto sarebbero morti quasi subito. I sanitari del 118 intervenuti presso l’appartamento, situato in una palazzina, non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Le vittime sono Giacomo e Maurizio Pusceddu. La tragedia si è consumato in via Pomeria.

Movente sconosciuto

Come già detto in apertura, il movente di tanta violenza rimane per il momento sconosciuto. Dai primi riscontri investigativi pare che il 54enne fosse senza fissa dimora. Lui avrebbe sparato due colpi all’indirizzo del fratello, mentre uno contro se stesso. I due cadaveri erano tra l’entrata dell’appartamento e il pianerottolo.

L’arma con la quale il 54enne ha fatto fuoco, una pistola Beretta, è stata trovata sul posto e posta quindi sotto sequestro penale. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti anche il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli e il medico legale Brunero Begliomini. Saranno adesso le indagini a chiarire esattamente che cosa sia successo ieri sera nella cittadina di Prato.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo caso di cronaca. La notizia di quanto accaduto si è sparsa in breve tempo in tutta Oste di Montemurlo, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti. Il 54enne si sarebbe suicidato sparandosi un colpo alla testa.