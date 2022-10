Ascolta questo articolo

Una lite per le bollette non pagate si è tramutata in una violenta rissa in strada, che si è conclusa con cinque feriti ed altrettanti arresti da parte della polizia locale. È successo a Prato, nella zona ovest della città situata tra via Pistoiese e via Viaccia nel quartiere di Narnali.

La maxi rissa si è svolta mercoledì 5 ottobre alle 10:30 di sera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che la lite sia iniziata tra alcuni cittadini pakistani che vivono insieme. A scatenare la rissa sembrano essere state proprio le bollette: due degli uomini coinvolti infatti non avevano contribuito al pagamento delle utenze della casa che il gruppo condivideva.

La discussione accesa è presto sfociata in violenza per strada, alla quale si sono uniti numerosi connazionali dei litiganti. È quindi scoppiato il caos nella zona, con una maxi rissa che ha coinvolto diverse persone e pericolosi oggetti contundenti, come spranghe. “Ieri sera poteva scapparci il morto. Mai visto scene così violente. Abbiamo avuto davvero paura“, racconta un residente della zona a Notizie di Prato.

La polizia è intervenuta con le pattuglie disponibili, non molte dato che la maggior parte era impegnata allo stadio dove era in corso il derby Prato-Pistoiese. I militari hanno sedato la rissa, ma gran parte delle persone coinvolte è riuscita a fuggire. La polizia ha fermato e arrestato per rissa aggravata cinque dei partecipanti, tutti pakistani tra 28 e 38 anni di età e residenti o domiciliati nell’abitazione coinvolta di via Viaccia a Narnali. A terra sono rimaste 5 persone ferite, che sono state soccorse dal 118.

Le ambulanze hanno trasportato 4 di loro in codice giallo all’Ospedale Santo Stefano di Prato, mentre un 39enne si trova in gravi condizioni a causa delle ferite alla testa, e dopo un primo trasporto al Santo Stefano è stato poi trasferito in codice rosso all’Ospedale Careggi di Firenze, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.