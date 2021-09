Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Che scandalo, neanche in carcere, solo ai domiciliari. Oltre che a sbatterlo in galera e pubblicare il suo nome e cognome, dovrebbero togliergli la palestra e la possibilità di poter frequentare qualsiasi luogo dove si pratichino attività sportive e dove ci siano minori. In America c'è un registro pubblico online per i sexual offender che ognuno può consultare per sapere dove abitano, qui non si può neanche sapere se uno che insegna ai bambini è mai stato condannato per molestie.