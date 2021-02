Prato, Livia e Ivo festeggiano San Valentino a 90 anni: sono entrambi sopravvissuti al Covid

Oggi è San Valentino, per antonomasia la festa degli innamorati e c’è uno scatto, divenuto virale, uno scatto che non può non far scendere una lacrima ai più romantici. Non si tratta di uno scatto di una coppia vip, eppure è bellissimo. Ritrae Livia e Ivo, uniti da quasi 65 anni d’amore, che si tengono per mano, festeggiando il loro 14 febbraio nella loro casa di Prato, dove vivono da diversi anni.

La foto è stata scattata dal figlio dell’anziana coppia, Andrea Landi, presidente del Circolo Arci Borgonuovo che l’ha condivisa sulla pagina dello stesso, ricevendo, in men che non si dica, un sacco di condivisioni e like.

Livia e Ivo hanno sconfitto il Covid

Ma Livia e Ivo non sono una coppia nuova nel web. Lo scorso dicembre, infatti, avevano entrambi contratto il Covid che sono riusciti a superare con la forza del loro amore, vincendo la terribile battaglia contro il virus. Anche in quel caso, la forza del sentimento che li unisce da tanto tempo, era arrivata a tutti coloro che avevano avuto modo di vedere il loro scatto.

I due erano immortalati nella stessa camera d’ospedale, con le maschere dell’ossigeno per la respirazione fortemente compromessa. In tanti sono stati quelli che hanno gioito alla notizia della loro guarigione, sino alla dimissione, avvenuta il 31 dicembre. In quell’occasione, Ivo, 93 anni e la moglie Livia, che di anni ne ha 88, hanno lasciato il centro La Melagrana di Narnali in ambulanza, diretti verso la loro casa nel quartiere San Paolo, dove, ad aspettarli, c’erano i loro due figli Andrea e Marco.

Ancora oggi, i figli ci confidano che Livio, una forza della natura con un’incredibile voglia di vivere, si preoccupa se non sono ancora andati a prendere l’olio nuovo e il vino, facendo costantemente sentire la sua presenza alla moglie, dicendole: “Sono qui, non ci sono problemi”.