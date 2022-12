Ascolta questo articolo

Stava attraversando, insieme alla madre, sulle strisce pedonali quando sono state entrambe investite da un’automobile che aveva appena svoltato sull’incrocio. È così che una 12enne di Prato è rimasta schiacciata sotto la ruota dell’utilitaria che l’ha travolta, morendo sulla strada davanti agli occhi della madre, nonostante i tentativi dei soccorsi.

È avvenuto venerdì nel pomeriggio a Poggio a Caiano, in provincia di Prato, intorno alle 16:30. Alessandra Huang e la madre stavano attraversando sulle strisce pedonali in prossimità di un incrocio, già segnalato più volte dai residenti perché estremamente rischioso a causa della scarsa visibilità, dato che le strisce si trovano immediatamente dietro ad una curva.

In quel momento è sopraggiunta una Fiat Panda guidata da una pensionata 70enne di Poggio a Caiano, risultata in seguito negativa all’alcoltest, che non ha visto le due sulle strisce e le ha travolte in pieno. Entrambe sono rimaste schiacciate sotto l’automobile, la madre sotto la macchina mentre la figlia sotto la ruota. Immediati i tentativi di tutti i presenti di cercare di liberare le due dal mezzo, aiutandosi anche con un cric, ma fino all’arrivo dei pompieri non è stato possibile estrarle.

Mentre la madre, che è di origine cinese e non parla bene l’italiano, continuava dolorante a cercare di chiamare la figlia, Alessandra non ha mai ripreso conoscenza. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dell’ambulanza, immediatamente intervenuta dopo che i vigili del fuoco hanno liberato le due dall’auto, e la piccola studentessa delle medie è stata dichiarata morta sul posto.

La madre, in completo stato di shock, è stata estratta prima dal mezzo, anche se insisteva per curare prima la figlia, e non voleva in alcun modo essere portata via dall’ambulanza. In molti hanno assistito alle sue urla strazianti quando si è resa conto che per la figlia non c’era niente da fare. La donna si trova ora ricoverata presso l’ospedale Santo Stefano di Prato, dove i medici hanno sciolto la prognosi, ma resta in osservazione.