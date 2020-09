Praticante si sposa: l’avvocato le dona un buono per la separazione gratis

Nonostante le famose e popolari liste nozze, nelle quali i fidanzati indicano agli invitati ai festeggiamenti cosa vorrebbero ricevere in regalo in occasione del matrimonio, capita sempre che si possa presentare un invitato con un regalo inaspettato e singolare.

E’ quanto successo ad una praticante presso uno studio legale di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, che anziché i classici servizi di porcellana, viaggi di nozze o mega televisori, ha ricevuto da parte dell’avvocato un dono decisamente inusuale: un buono per ottenere la separazione consensuale o giudiziale gratuita dalla durata di tre anni.

Il dono è stato consegnato alla praticamente di nome Francesca dall’avvocato specializzato in diritto di famiglia Carmen Posillipo, che ha fatto la scelta di regalare il buono in seguito all’aumento delle separazioni nel corso dei primi tre anni dopo le nozze.

In Italia, specialmente dopo l’introduzione nel 2015 del cosiddetto “divorzio breve“, il numero di divorzi e separazioni è cresciuto in modo esponenziale. Il divorzio breve consente di divorziare dopo sei mesi dalla separazione consensuale, oppure dopo un anno in caso di separazione non consensuale, mentre prima della sua introduzione il tempo di separazione necessario era di tre anni.

Nel caso in cui il matrimonio di Francesca superasse i fatidici tre anni, il buono non andrebbe sprecato, precisa l’avvocato, ma sarà convertito in soldi per i due sposi in caso di vita coniugale felice.

!L’ho fatto un po’ per esorcizzare, un po’ per gioco e anche per scaramanzia”, ha scritto la donna nel biglietto che accompagnava il regalo, aggiungendo ai futuri neo-sposi un prezioso consiglio: “il costo della fine di un matrimonio manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene.”

Non una critica alla coppia in procinto di andare all’altare quindi, ma una riflessione sul costo, non sono economico, della fine di un matrimonio su una famiglia ed un invito a prendere sul serio il voto che i due stanno per pronunciare. Non è dato sapere se la futura sposa abbia gradito il regalo scaramantico, comprendendo il sarcasmo della Posillipo e la riflessione sull’impegno quotidiano che un matrimonio comporta, o se invece non abbia apprezzato il gesto.