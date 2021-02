Pranzo al ristorante nel giorno di San Valentino: sono decine i contagiati dal Covid-19

Un pranzo di San Valentino in un ristorante si è trasformato in un focolaio Covid-19 a Cupra Marittima, cittadina della cositera marchigiana in provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto riferiscono i media nazionali, in particolare Fanpage, il 14 febbraio scorso nel locale c’erano una novantina di persone, tra clienti e personale. La giornata è trascorsa tranquillamente, ma qualche giorno dopo uno dei presenti, dopo aver effettuato il tampone, è risultato positivo al Covid, in quanto aveva lievi sintomi riconducibili all’infezione. A questo punto, il cliente in questione ha subito avvisato il ristorante. Ad oggi non si sa chi sia stato a trasmettere il virus, e sono decine i contagiati.

Tutto il personale adesso si trova in quarantena, mentre il locale è stato chiuso e sanificato. Fino a ieri 24 febbraio i positivi in città erano 44, con 59 persone in quarantena fiduciaria. Tutte le persone trovate positive dopo il pranzo non sono comunque in gravi condizioni, ma il loro stato di salute viene tenuto sotto controllo dall’Asur. “Nel ristorante manteniamo tutte le misure previste dalla legge, anzi, distanziamo ancor più i tavoli rispetto al minimo imposto” – così spiega a Fanpage il titolare del locale.

Casi Covid anche nella scuola

Nel frattempo anche nella scuola materna della cittadina si sono verificati dei casi di contagio da coronavirus Sars-CoV-2, per cui il plesso è stato chiuso e sanificato, mentre l’Asur ha già organizzato uno screening completo di tutta la popolazione scolastica, questo in modo che presto si possano riprendere in sicurezza le attività all’interno del plesso in questione.

“Stiamo avendo un incremento dei casi di positività al Covid-19, purtroppo, ma stiamo lavorando in collaborazione con l’Asur e le forze dell’ordine per mantenere la situazione sotto controllo” – così ha spiegato il sindaco Alessio Piersimoni ai media nazionali. Le autorità sono preoccupate, anche perché Cupra Marittima conta poco più di 5.000 abitanti, per cui il tasso di contagio è già elevato così.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori informazioni sulla situazione nel comune picentino. Le forze dell’ordine stanno controllando massicciamente il territorio, affinché non si verifichino situazioni di pericolo. Tutte le persone sottoposte a quarantena fiduciaria saranno sottoposte a tampone a breve.