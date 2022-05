Poste Italiane festeggia 160 anni di fondazione

Ascolta questo articolo

Il Ministero dello sviluppo economico come da programma fa uscire oggi 5 maggio 2022 un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, dedicato a Poste Italiane nel 160° anniversario della fondazione.

il valore che ha un costo di 1,10 euro con l’indicazione tariffaria B è stampato in una composizione inusuale anche per la tipologia di foglietto, infatti in tiratura di centosessantamila pezzi è racchiuso in foglietto, appunto. con valore singolo più sei “chiudilettera” il tutto realizzato e curato come bozzetti del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, IPZS che ha curato anche la stampa.

La caratteristiche del francobollo è a dir poco “semplice”, la vignetta infatti riproduce il logo del 160° anniversario della fondazione con la scritta “dal 1862”, indicazione tariffaria “B”.

Le caratteristiche del foglietto sono invece quelle di avere la carta valore racchiusa al centro di un foglietto tra sei chiudilettera dislocati su due righe che riproducono, ognuno, alcuni dei loghi storici più rappresentativi di Poste Italiane che si sono succeduti negli anni. In ogni chiudilettera è riportata la rispettiva data di riferimento del logo “1862”, “1947”, “1967”, “1986”, “1994” e “2005”. Completano il foglietto i loghi dei chiudilettera ripetuti a tappeto sullo sfondo dell’intera superficie e in alto la legenda “160 anni dalla fondazione delle Poste Italiane”.

Naturalmente Poste realizzerà i soliti prodotti correlati dal primo giorno di emissione, al bollettino alla cartella filatelica in questo caso in due tipologie la classica A4 a tre ante, contenente il foglietto, una cartolina annullata e affrancata, una busta primo giorno di emissione, la tessera filatelica, prezzo 15€; ed una seconda in formato A5 a tre ante con serigrafia in oro, contenente il foglietto, la cartolina affrancata ed annullata e la busta primo giorno di emissione al prezzo di 9€.

La presentazione e la celebrazione di questo compleanno sarà possibile seguirla live all’indirizzo internet https://live.eventoposte160.it.