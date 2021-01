Positivo al Covid-19 viola quarantena e va a spasso a Foggia: "Devo svolgere faccende personali"

Nonostante fosse positivo al Covid-19 se ne andava a spasso tranquillamente per la città di Foggia a bordo della sua autovettura. Per questo un 67enne del posto è stato denunciato per epidemia colposa e violazione della quarantena di persone sottoposte a sorveglianza da parte delle autorità sanitarie.

Nella fattispecie, il soggetto, è stato beccato dai militari della Guardia di Finanza che stavano eseguendo un controllo del territorio, operazione di routine che serve a controllare gli illeciti commessi in fatto di non rispetto delle norme anti Covid. Quando è stato fermato gli agenti gli hanno subito chiesto le sue generalità.

Non ci è voluto molto a capire che egli fosse positivo al Covid, in quanto le forze dell’ordine, lo ricordiamo, possiedono l’elenco delle persone positive al Covid che abitano nelle varie città italiane. A questo punto i finanzieri hanno ricordato all’uomo che non poteva muoversi da casa per nessuna ragione al mondo, ma il 67enne avrebbe risposto che si trovava fuori dal suo domicilio in quanto doveva svolgere faccende personali. Per lui non è affatto finita bene.

Rischia l’arresto fino a 18 mesi

Adesso il 67enne rischia l’arresto per il reato di epidemia colposa fino a 18 mesi e un’ammenda di 5.000 euro. In questo periodo la Guardia di Finanza di Foggia, ma tutte le altre forze dell’ordine in generale, sono impegnate nel controllo dele regole anti Covid e nel far rispettare la sorveglianza attiva alle persone poste in quarantena. Non è la prima volta che in Italia accade un episodio simile. Si pensi che nella sola Foggia, dall’inizio delle festività natalizie ad oggi sono stati effettuati 1.500 controlli sulle persone, di cui 30 di loro sono state sanzionate.

I finanzieri si sono comunque assicurati che il soggetto avesse fatto rientro presso la sua abitazione. Contestualmente è stata inviata una segnalazione presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia. La Finanza ritiene che l’uomo abbia agito in maniera sconsiderata, mettendo in pericolo la vita di altre persone. Nel verbale le forze dell’ordine scrivono che il 67enne non ha osservato “un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo”.

I controlli proseguiranno serrati anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, questo in modo da impedire tali comportamenti illeciti. Tra l’altro, durante questa seconda ondata, la provincia di Foggia è la seconda zona più colpita della Puglia in fatto di contagi da Covid-19. Per questo nel territorio in questione i controlli sono molto serrati giorno e notte.