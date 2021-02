Positivo al Covid-19 va al bar come se nulla fosse e si siede con altre persone: denunciato 61enne

Era positivo al Covid-19, ma girava per le strade di Montichiari, in provincia di Brescia, come se nulla fosse. Poi è andato a sedersi al bar insieme ad altre persone. È finita male per un 61enne del posto, il quale è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Locale all’interno del locale durante un controllo. Gli uomini in divisa lo hanno subito riconosciuto, per cui hanno chiesto al soggetto che cosa ci facesse fuori da casa e per di più in mezzo alle altre persone, rischiando di contagiare anche gli altri. Per questo il 61enne, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver violato il provvedimento di quarantena obbligatoria emesso dall’Asl nei suoi confronti.

Si dice molto adirato il sindaco di Montichiari, Marco Togni, che ha definito il gesto dell’uomo da irresponsabile. Il primo cittadino ha scritto un post sui social network, attraverso il quale ha informato la cittadinanza di quanto avvenuto. “Evito di esprimere considerazioni personali su tale soggetto, perché potete immaginare da soli cosa penso” – questo il commento del sindaco di Montichiari. Il primo cittadino ha ricordato a tutti che chi esce da casa in quanto trovato positivo al Covid-19 commette un reato di natura penale, punibile con una denuncia per epidemia colposa. La notizia di quanto accaduto si è sparsa in breve tempo in tutta la città. In lombardia, tra l’altro, da lunedì 1 febbraio è scattata nuovamente la zona gialla, per cui bar e ristoranti possono servire il pubblico ai tavoli dalle 5:00 e fino alle 18:00 del pomeriggio.

Il sindaco: “Mi aspetto maggiore responsabilità”

Il primo cittadino a questo punto si aspetta maggiore responsabilità da parte delle persone che abitano a Montichiari. Il comportamento del 61enne, infatti, ha messo a rischio non solo gli avventori del bar, ma l’intera comunità. “Rammento invece a tutti che coloro che risultano positivi ai tamponi sono posti in misura di isolamento sanitario obbligatorio e pertanto non possono assolutamente uscire di casa” – così continua nel suo post il sindaco della cittadina bresciana.

Il sindaco ha comunque riferito che quanto accaduto a Montichiari non è certo l’unico episodio che si verifica in Italia in questo periodo di pandemia. Sono infatti diverse le persone che ogni giorno vengono trovate in giro nelle varie città italiane anche se risultate positive al coronavirus Sars-CoV-2. Si tratta, come è noto, di una malattia altamente infettiva che può portare al decesso delle persone, soprattutto di quelle più deboli e immunodepresse, ma anche di individui completamente sani e senza nessuna patologia.

Secondo quanto riferisce il sito Notizie.it a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, negli scorsi giorni una donna è risultata positiva al Covid-19. Subito dopo il test il medico le ha detto di recarsi immediatamente a casa e di sottoporsi all’isolamento obbligatorio. La signora, invece, tornando al proprio domicilio si sarebbe fermata in un supermercato della zona per fare alcuni acquisti. Anch’essa è stata denunciata.