Portofino, la passeggiata dei baci è stata riaperta in tempi record

Da sabato 8 giugno c’è un motivo in più per andare nella ridente cittadina ligure di Portofino, gravemente colpita dalla terribile mareggiata dello scorso anno, poiché è stata inaugurata la passeggiata dei baci, tra i percorsi naturali più affascinanti e straordinari d’Italia, ma anche il luogo che potrà diventare la cornice per gli amori più intensi e passionali.

Il sentiero apre dopo parecchie peripezie, e si snoda in mezzo al bosco a pochi metri dalla costa fino a Portofino: in circa 20 minuti di facile camminata il turista potrà confrontarsi ed estasiarsi davanti agli angoli più romantici con panorami mozzafiato, teatri naturali e cornici ideali per i baci più belli ed emozionanti.

Riaperta la passeggiata dei baci

Sono tanti i turisti che hanno percorso nelle ultime ore il sentiero, accorsi da ogni parte d’Italia e non solo, per godere della bellezza unica ed ineguagliabile di questo angolo di paradiso, che tutto il mondo ci invidia. Se c’è chi dice che è venuto da molto lontano appositamente per l’apertura del sentiero, c’è chi sottolinea il connubio tra mare e natura: “molto bello, sì anche perché tutto in mezzo alla natura e con vista mare“.

Sembra che la mareggiata dello scorso anno che colpì molto duramente il borgo così come buona parte della costa ligure, registrando dei danni molto ingenti, sia soltanto un brutto ricordo: ora i turisti sono impegnati a camminare su questo percorso immerso nel verde con dei colori e dei panorami mozzafiato, dove non si fa fatica a credere che sarà molto più semplice e più bello volersi bene e amarsi sempre di più.

Il sentiero era stato chiuso già nel 2016 per motivi di sicurezza, subito dopo la tempesta che aveva colpito duramente l’area del Tigullio, ed in particolar modo proprio il celebre borgo ligure di Portofino quindi nel 2018, quando si registrò un nuovo crollo di parte del percorso, che aveva quindi indotto l’amministrazione comunale ad impedirne la fruibilità ai numerosi visitatori.