Porto Recanati, incidente mortale. Morti i genitori, feriti i due figli di 8 e 10 anni

Vittime di questo tragico incidente avvenuto a Porto Recanati sono Gianluca Carotti, 47 anni, ed Elisa Del Vicario, 40 anni. La coppia, insieme ai due figli avuti da precedenti relazioni, erano diretti a Castelfidardo, di rientro da una festa di carnevale.

Ad un certo punto, un’Audi A6 che proveniva in senso opposto, ad alta velocità, ha invaso la loro corsia facendo ribaltare e schiantare la Peugeot su cui erano a bordo.

L’incidente stradale mortale

I due sono morti sul colpo mentre i figli sono stati immediatamente trasferiti dal 118 nell’ospedale Torrette di Ancona in gravi condizioni; non sono in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto intorno all’1.00 di notte lungo la strada Regina che conduce a Porto Recanati.

Il conducente dell’Audi A6, che ha causato l’incidente, è un marocchino di 34 anni. Dai primi rilievi effettuati dalla polizia stradale pare che il giovane extracomunitario stesse fuggendo a gran velocità dopo aver commesso un furto. A bordo con lui c’erano altri due connazionali i quali hanno riportato solo qualche ferita e delle contusioni. Nell’incidente è stata coinvolta anche una terza auto che seguiva la Peugeot; i passeggeri, amici di Gianluca ed Elisa, sono rimasti illesi e non hanno riportato traumi fisici.

Il marocchino è stato accusato di omicidio stradale e deve spiegare agli inquirenti, già al lavoro con le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti, perchè guidasse ad una velocità così elevata.