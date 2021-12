La dea bendata fa tappa a Casarsa, in provincia di Pordenone, dove nelle scorse ore sono stati vinti 70.000 euro con un Gratta e Vinci. Il fortunato, da quanto si apprende, sarebbe una persona bisognosa, ovvero un migrante di nazionalità nigeriana, sposato e padre anche di due figli. Il vincitore del biglietto ha anche alcuni problemi di salute. L’uomo ha comprato un Gratta e Vinci di un euro, cercando quindi la fortuna. E l’ha trovata. Le sue generalità non sono state rese note per ovvi motivi di privacy e sicurezza.

Quando i gestori del bar hanno visto che era stata vinta una così grossa somma di denaro hanno cercato subito di contattare il fortunato. Gioia immensa quando hanno saputo che si trattava di una persona che aveva veramente bisogno di denaro. La notizia è stata riportata da diversi media locali e nazionali, incluso Leggo.it. I clienti, insieme ai gestori del bar, hanno poi brindato tutti insieme alla vittoria del fortunato giocatore del Gratta e Vinci.

Diverse le vincite ogni anno in Italia

Non capita molto spesso che si vincano grosse somme di denaro, ma quando una cosa del genere accade fa notizia. Il gestore della tabaccheria ha informato che il fortunato ha giocato un biglietto “7 e mezzo”. Ha chiesto uno di quelli che costavano di meno, del valore di un euro. Quando ha grattato con la monetina, poi, la piacevole sorpresa.

Sicuramente per l’uomo è stato un momento da ricordare. Per lui non saranno festività amare, ma sicuramente molto più felici di quanto ci si aspettasse. Molte persone, quando hanno saputo la notizia, si sono rallagreate, perchè stavolta il denaro, e tanto, è andato nelle mani di una persona che ha da sfamare una famiglia.

Da informazioni consultate sui media locali si apprende che l’uomo è anche di giovane età. Un Babbo Natale anticipato, quindi, per quest’uomo che magari potrà anche fare dei bellissimi regali ai suoi figlioletti, rendendo meno amara la sua situazione personale. Una notizia bellissima questa arrivata da Casarsa.