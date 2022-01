Tragedia nella giornata di domenica scorsa sulla A28 in provincia di Pordeone, precisamente tra Villotta e Azzano Decimo, dove due cugine di 26 e 20 anni sono decedute in un terribile incident stradale. Si tratta di Sara Rizzotto e Jessica Fragrasso. Le due, insieme a due bambine, una due anni e mezzo e una di pochi mesi, viaggiavano sulla loro Fiat Panda la quale è stata improvvisamente tamponata da una Land Rover alla cui guida c’era un uomo risultato positivo all’alcol test.

Era infatti ubriaco. Il suo tasso alcolemico era di tre volte superiore al limite consentito. Dopo lo spaventoso urto con la Panda, trascinata per metri, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga nei campi vicini, ma è stato prontamente rintracciato e bloccato dalle forze dell’ordine. I sanitari hanno fatto di tutto per poter salvare la vita alle due, ma al loro arrivo non vi era già più nulla da fare. I Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare le portiere e il tettuccio della vettura per poter estrarre gli occupanti, incluse le due bimbe, miracolosamente salve ma ferite in maniera molto grave.

Il dramma sotto gli occhi dei genitori

A poca distanza dalla Panda, su una Fiat 500, c’erano i genitori della 26enne. Le due vetture stavano procedendo regolarmente verso Conegliano. Il Land Rover ha urtato prima la 500, poi la Panda su cui viaggiavano le due cugine. A lanciare l’allarme sono stati proprio i famigliari della 26enne. Si è capito subito che la situazione fosse piuttosto grave.

La Land Rover era condotta da un 61enne. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di omicidio stradale plurimo. Sara Rizzoto era molto conosciuta nella zona in quanto assistente sanitaria della Ulss 2 Marca Trevigiana. “Sara era una giovane assistente sanitaria ed era mamma di due bimbe piccole. La sua vita è stata distrutta da un pirata della strada. Siamo tutti vicini alla sua famiglia in questo drammatico momento” – così in una nota l’azienda sanitaria.

Jessica Fragrasso si era invece diplomata da poco e coltivava la sua passione per la danza. Era una ballerina. Il tratto autostradale interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico e riaperto poi attorno alla mezzanotte, quando sono terminati i rilievi delle forze dell’ordine. Le generalià dell’arrestato non sono state rese note per motivi di privacy.