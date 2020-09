Pordenone, riceve un Gratta e Vinci in regalo dal suo edicolante: vince 500mila euro

Quando si compiono gli anni si è soliti ricevere dei regali da parte di amici o parenti. Capita però che alcuni regali si rivelino decisamente più “preziosi” di altri. È quello che è successo a Pordenone, dove il proprietario di un’edicola ha voluto omaggiare una cliente abituale del negozio regalandole un Gratta e Vinci in occasione del suo compleanno.

Mai regalo fu più azzeccato dal momento in cui si trattava di un biglietto fortunato che conteneva un premio da mezzo milione di euro. Un compleanno quindi difficile da dimenticare per la cliente dell’edicola che grazie al regalo del suo edicolante ha vinto la bellezza di 500.000 euro. Secondo le prime ricostruzioni, il nome del generoso edicolante è Giuseppe Fiaccavento e la sua edicola si trova in Viale Gregoretti, a Pordenone.

L’uomo sapeva che la donna compiva gli anni quel giorno e ha deciso di farle un regalo staccando un biglietto dal carnet dei Gratta e Vinci. Il biglietto non è stato preso a caso ma è stato scelto con cura perché il signor Fiaccavento ha cercato un biglietto che avesse il 46 come numero finale, un anno per lui molto rappresentativo perché era l’anno di nascita di suo padre che non c’è più.

La festeggiata ha grattato il biglietto all’interno dell’edicola stessa ed insieme all’edicolante ha appreso quindi la bella notizia della vincita. La notizia si è diffusa in fretta a Pordenone e l’edicolante ha preferito non riferire ulteriori dettagli sulla vicenda proprio per tutelare la privacy e l’incolumità della sua cliente.

”Un bigliettone fortunatissimo – ha commentato l’edicolante, intervistato da Il Messagero –“Stamattina ho pensato di regalarle un biglietto, sapevo che compiva gli anni e la stimo molto, non avevo tempo di cercare altro e così ho pensato al Gratta e Vinci. Lei lo ha grattato e nessuno di noi credeva a ciò che abbiamo visto…Sono molto felice, è come se lo avessi vinto io“.