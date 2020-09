Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Una storia affascinante, ma anche particolare che ha varie sfaccettature e punti di vista. Durante la perquisizione, i poliziotti entrano in contatto con un oggetto, uno strumento raro e antico. Bisogna domandarsi cosa ci facesse il violino a casa del signore: forse voleva rivenderlo per la droga. Non appena - e se - lo troveranno, il 48enne dovrà fornire diverse spiegazioni in modo da fare luce sul caso.