Politecnico di Milano, studenti scortati fino alla stazione: una misura sperimentale per contrastare la criminalità

Il Politecnico di Milano ha attivato un servizio di accompagnamento notturno per gli studenti che si spostano a piedi dalla via Lambruschini alla stazione di Villapizzone. Questa iniziativa, denominata “servizio di accompagnamento“, è stata introdotta come prova pilota e prevede la presenza di un vigilante che scorta gli studenti ogni mezz’ora, dal calare del sole fino alla mezzanotte.

Il percorso di ricognizione è stato effettuato ieri sera alle 20:00, con l’ultimo accompagnamento alle 23:45 dall’edificio BL27. Questo servizio sarà attivo per l’intero mese, sette giorni su sette, e successivamente ne verrà valutata l’efficacia e lo sviluppo all’interno del campus di Bovisa-La Masa. Al momento, il quartier generale di piazza Leonardo Da Vinci non è coinvolto, nonostante alcune aree rimangano aperte 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Sebbene non sia stata presentata una richiesta formale agli organi accademici, la “delicatezza dell’area” era di dominio pubblico. Le segnalazioni di episodi di attacchi e furti si erano fatte sempre più frequenti e 164 studenti avevano deciso di scrivere direttamente al prefetto e al sindaco dopo il furto subita da un 25enne alla fine di aprile, oltre ad altri episodi verificatesi in successione.

L’università ha deciso di avviare questo servizio interno anche perché le sale studio rimangono aperte e frequentate fino a mezzanotte in punto. Marta Ghidoli, presidente del Consiglio degli studenti per Lista Aperta, spiega: “Sono state ricevute segnalazioni in orari diversi nella zona della stazione, non lontano dal Campus La Masa, e sono state inviate lettere ai vertici dell’università. Ci è stato chiesto di incoraggiare gli studenti a presentare denuncia formale perché senza denunce è difficile trovare una soluzione. Tuttavia, come soluzione estrema, l’università ha deciso di sperimentare con i propri fondi questa sorta di ‘navetta‘ a piedi per rendere più sicuro il tragitto, considerando che la situazione sembrava degenerare“.

Il primo accompagnamento da Villapizzone parte alle 20:00 e prosegue ogni 30 minuti fino alle 23:30. Da via Lambruschini, invece, il primo accompagnamento parte alle 20:15 e continua ogni mezz’ora fino alle 23:45, con il supporto di un servizio interno. È importante sottolineare che non è necessaria alcuna prenotazione per usufruire di questo servizio.

Sarà sufficiente recarsi ai punti di ritrovo vicino alla reception dell’edificio BL27 per la partenza da via Lambruschini e all’uscita della stazione in direzione del Politecnico per la partenza da Villapizzone. Dal Politecnico di Milano, si ricorda agli studenti anche il numero telefonico da contattare per ricevere informazioni sull’iniziativa e per segnalare eventuali problematiche (02.23999300).