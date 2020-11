Pitbull si avventa contro suo padre: si scaglia sull’animale e lo uccide a coltellate

Un pitbull ha aggredito un uomo a Carugo, in provincia di Como. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, la vittima dell’aggressione è lo stesso padrone dell’animale. Il cane, nella giornata di ieri 27 novembre, si trovava in casa quando all’improvviso si è avventato contro l’uomo mordendolo ad un braccio.

L’animale non ne voleva sapere di lasciare la presa, per cui il figlio della vittima è subito intervenuto cercando di distogliere il pitbull dai suoi propositi. Dopo essere stato azzannato al braccio, il padre del ragazzo è stato spinto a terra dal molosso. A quel punto suo figlio ha preso un coltello e lo ha puntato contro l’animale.

Il giovane ha tentato di fermare il cane

Il ragazzo pensava che il cane, vedendo il coltello, avesse lasciato andare il padre ma, non vedendo una reazione dell’animale, non ci ha pensato due volte e ha cominciato a colpire il suo pitbull con il coltello. Le ferite inflitte dall’animale con l’arma erano troppo gravi, per cui lo stesso è spirato nel giro di breve tempo.

Sul luogo del fatto è giunto anche il personale dell’Ats che non ha potuto far altro che constatare il decesso del cane. Mentre lottava contro il cane il giovane ha anche ferito accidentalmente il padre con il coltello. Entrambi sono stati trasportati in stato di choc presso l’ospedale di Cantù, dove sono stati presi in cura dai sanitari. Le loro condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni, ma tanto deve essere stato per loro lo spavento subito.

Indagini in corso

Sul caso sono al momento in corso i relativi accertamenti. La notizia è stata riportata sia dai media locali che nazionali, in particolare dal quotidiano Il Giorno. Gli esperti dell’Ats hanno prelevato il corpo senza vita dell’animale, il quale adesso sarà sottoposto a specifici test per capire che cosa abbia provocato la reazione improvvisa del molosso.

Sembra che mai prima d’ora il cane abbia dato segnali che potessero destare allarme nei suoi padroni. Fan Page riferisce che il ragazzo è andato a procurarsi il coltello in cucina. Non è escluso, quindi, che a breve possano conoscersi ulteriori particolari sull’accaduto. Per motivi di privacy il nome della persona aggredita e quella di suo figlio non sono stati resi noti.