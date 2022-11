Ascolta questo articolo

Aveva solo 22 anni Leonardo Michelozzi, il giovane centauro rimasto vittima di un incidente mortale la mattina di lunedì 28 novembre in provincia di Pistoia. La tragedia si è consumata nelle prime ore della mattinata, intorno alle 08:30 in zona Olmi, sulla strada Fiorentina che si trova tra i comuni di Pistoia e di Quarrata, dove il giovane viveva con i genitori.

Per cause ancora da chiarire, il giovane era a bordo della sua amata moto, diretto a Pistoia per lavoro, quando si è scontrato contro una Polo. Mentre Leonardo è finito a terra, la sua moto è volata in avanti per un centinaio di metri, fermandosi sul guard rail che costeggia il fossato. Le condizioni del 22enne sono subito apparse estremamente gravi, tanto che dal 118 è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso della ASL Toscana per intervenire sull’incidente.

Quando sul posto è giunta l’automedica, insieme ad una ambulanza della Croce Rossa, i sanitari del 118 non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del giovane, che sarebbe morto sul colpo. Sul posto la polizia municipale, che ha fatto i rilievi del caso e alla quale toccherà il compito di cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Da una prima ricostruzione, sembra che l’autista della Polo stesse svoltando per entrare nel parcheggio della ditta dove lavorava.

Sgomento a Quarrata, piccolo comune in provincia di Pistoia dove il giovane risiedeva. Il sindaco Gabriele Romiti ha espresso tramite Facebook il proprio cordoglio per la morte del 22enne. “Ho appreso con grande sgomento della tragedia avvenuta lungo via Fiorentina, tra Olmi e Barba, nella quale è morto un giovane quarratino di 22 anni, Leonardo Michelozzi“, ha scritto il Primo Cittadino.

“Sono anche io padre, non voglio immaginare il dramma che la famiglia sta vivendo in queste ore. Per un genitore perdere il proprio figlio è inconcepibile, ingiustificabile, impensabile. Siamo e saremo vicini, come Sindaco e amministrazione comunale tutta, ai nostri concittadini in questo straziante momento“, ha concluso nel suo post.