La giornata di svago di una famiglia presso un parco divertimenti è finita in tragedia, quando un bambino di 6 anni ha avuto un gravissimo malore in piscina. Trasportato urgentemente in ospedale, il piccolo è rimasto in coma fino a lunedì, quando i medici ne hanno dichiarato il decesso celebrale.

La tragedia ha avuto luogo a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, dove il bambino stava trascorrendo insieme ai genitori, di origine indiana ma residenti da anni a Pisa, la giornata di domenica 17 luglio nella struttura Piccolo Mondo, un parco divertimenti acquatico. Intorno alle ore 17 il piccolo è stato trovato privo di sensi a bordo piscina.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ed i il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza per le prime cure al piccolo, in arresto cardio-circolatorio. Il personale di emergenza ha effettuato le prime manovre di rianimazione, anche grazie al defibrillatore presente nella struttura, ed il bambino è stato trasportato urgentemente presso l’ospedale Cisanello.

Nel corso della nottata tra domenica e lunedì le sue condizioni hanno subito un aggravamento, ed i dottori hanno deciso il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Purtroppo, nel corso della giornata di lunedì, gli accertamenti al nosocomio fiorentino hanno stabilito che il bambino era morto cerebralmente.

I carabinieri hanno aperto una indagine per chiarire le cause del decesso a la dinamica di quanto accaduto. Sul corpo è stata disposta l’autopsia, che potrà aiutare a chiarire le motivazioni del malore del bambino, mentre i Carabinieri stanno identificando ed interrogando i presenti. La gestione di Piccolo Mondo ha fatto le sue condoglianze alla famiglia su Facebook, scrivendo: “Non abbiamo parole per descrivere quello che proviamo, consci di aver fatto tutto il possibile, non riusciamo comunque a trovare pace per l’accaduto, un evento tragico che non dovrebbe mai accadere, in special modo ad un bambino, quei bambini a cui da generazioni dedichiamo il nostro tempo per cercare di strappare sorrisi“.