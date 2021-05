L’associazione “Horse Angels” chiede che sia aperta una inchiesta su un incidente avvenuto in un ippodromo di Pisa che è quasi costato la vita ad un cavallo. Secondo quanto riportato dall’associazione, nella mattinata di mercoledì un fantino aveva appena terminato l’allenamento con l’animale, e una volta rientrato nella scuderia, ha iniziato le procedure di pulizia.

Dopo aver cosparso l’animale in un misto di acqua e alcool, una soluzione tipicamente utilizzata per detergere gli animali dal sudore, l’uomo avrebbe dato fuoco all’animale tramite un accendino, a suo parere acceso per fumare una sigaretta. La fiammata ha causato delle gravi ustioni sulla groppa del povero animale, un giovane puledro che non ha finora mai partecipato ad alcuna gara. In seguito a quanto accaduto il proprietario dell’animale avrebbe avuto un diverbio con il fantino, e pare che lo abbia allontanato dall’Ippodromo.

Il cavallo è stato subito curato dal personale veterinario dell’ippodromo di San Rossore a Pisa, si trova tuttora in convalescenza nel suo box e non sarebbe in pericolo di vita. La Horse Angels chiede che sia aperta una indagine su quanto accaduto, e ha fatto appello al Dipartimento Ippico affinché il fantino sia radiato dall’albo.

“C’è un decreto attualmente in Italia che vieta i metodi cruenti nell’addestramento di cavalli sportivi, ed è una legge dello stato, non un mero regolamento sportivo“, scrive l’associazione, che denuncia che il fantino avrebbe anche picchiato l’animale durante l’addestramento. “Da cui è lo stato, e non solo un giudice sportivo, attraverso la magistratura, che deve analizzare quanto è successo e decidere nel merito se e come punire il comportamento del fantino e le responsabilità eventuali dell’accaduto“.

In seguito alla loro denuncia, i carabinieri forestali di Pisa stanno cercando di verificare se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto doloso. Un fantino esperto sa benissimo che la soluzione per pulire i cavalli contiene alcool, e quindi che non si possono accendere fiamme vicino ad essa.