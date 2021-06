Un terribile incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri a Marina di Pisa, cittadina situata nell’omonimo comune toscano. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un uomo di 74 anni, Giorgio Favilla, è stato investito mortalmente mentre si trovava in sella alla sua bici da corsa. Il fattaccio si è verificato tra i bagni Sardegna e Zara, su via Litoranea, per cui diverse persone hanno assistito al sinistro. Tutta da chiarire ancora la dinamica dell’incidente. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza e in codice rosso il malcapitato all’ospedale. Per lui però non vi è stato nulla da fare, in quanto è morto una volta arrivato presso il nosocomio di Cisanello. Il personale in servizio presso gli stabilimenti balneari si è precipitato immediatamente per prestare i primi soccorsi alla vittima, questo in attesa del personale medico. L’auto che ha investito il ciclista era una Fiat Panda bianca.

L’uomo non si è rialzato

Secondo quanto riferiscono i media nazionali, pare che l’uomo non si sia più alzato da terra una volta caduto dalla bici. “Ho sentito l’urto e la frenata, ma al momento dell’impatto ero girato” – così ha dichiarato una persona a Fanpage, la quale ha informato di non essere riuscito a vedere bene quanto successo.

Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che l’auto stesse girando in un parcheggio vicino, mentre la bici stava procedendo in linea retta sulla carreggiata. Il conducente non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto con il ciclista. Sarà la Polizia Locale ad accertare chiaramente quanto avvenuto.

Non è escluso che il conducente della vettura possa finire nel registro degli indagati. Un episodio davvero tragico che ha sconvolto una tranquilla giornata estiva a Marina di Pisa. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori particolari su questo gravissimo fatto di cronaca. Spetterà agli inquirenti accertare eventuali responsabilità.