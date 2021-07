Pisa, cane-bagnino salva un bambino dal rischio di annegamento

Il mare è un luogo ricco di bellezza e di fascino, ma allo stesso tempo incute paura e timore. Sono diverse le storie di vittime che le onde del mare hanno portato via per sempre, mentre stavano facendo un bagno o salvando la vita di qualcun altro. In provincia di Pisa, un bambino di 10 anni ha rischiato di morire annegato, ma il pronto intervento di un soccorritore speciale gli ha salvato la vita. Vediamo di chi si tratta e cosa ha fatto.

Un bambino di 10 anni rischia di non tornare in superficie dal momento che stava per morire annegato, quando in suo aiuto è giunto qualcuno di davvero speciale. Si tratta di un cane di razza bovaro che fa parte della Sics (Scuola italiana cani salvataggio) che si presta a salvare dall’acqua coloro che sono in difficoltà e chi, come questo bambino, rischia la vita.

Un esemplare che ha cominciato a essere operativo sulle spiagge della Toscana dalla settimana scorsa. Il fatto è accaduto nella giornata di sabato 10 luglio, quando il bambino di 10 anni, a causa della forte corrente di quella zona, non è riuscito a tornare in superficie e ha urlato per avvertire i soccorsi. Il bambino è riuscito a salvarsi grazie a Olivia, un cane di razza bovaro bernese che, lo ha portato a riva, grazie al suo conduttore Filippo.

Dal momento che il bambino non riusciva più a tornare a riva, il cane, insieme al suo conduttore, sono intervenuti per evitare il peggio e salvare la vita del piccolo. Non è la prima volta che i cani della Sics intervengono in questo tipo di situazioni.

L’anno scorso, sempre in mare, i cani di questa scuola sono riusciti a salvare due fratellini che erano in grave pericolo. Un servizio che è cominciato la scorsa settimana e che continua sino alla fine del mese di agosto. Gianna Gambaccini, assessore al welfare del comune di Pisa, commenta in questo modo l’iniziativa: “Ancora una volta questo progetto si dimostra di fondamentale utilità per il rafforzamento della sicurezza sulle spiagge”.