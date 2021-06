Dramma in provincia di Pisa, precisamente a Tirrenia, dove un 19enne è morto ieri pomeriggio mentre faceva il bagno nel tratto di mare antistante una spiaggia libera, nei pressi del Bagno Maestrale. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del fratello della vittima e di altri suoi tre amici. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, i ragazzi, intorno alle 17:00, si sarebbero tuffati in mare per fare un bagno. Ad un certo punto non hanno più sentito la sabbia sotto i piedi.

La corrente gli ha trascinati quindi al largo. La vittima era di origini senegalesi. Il giovane 19enne, residente a Fornacette, nel comune di Calcinaia, è stato estratto dall’acqua ormai senza vita. A nulla è servito il tempestivo intervento dei bagnini, che si sono tuffati in acqua recuperando quattro ragazzi. Quando i giovani sono tornati a riva si sono accorti che il 19enne mancava all’appello, per cui gli assistenti bagnanti sono entrati nuovamente in acqua recuperando il malcapitato.

Sul posto anche un elicottero

Sul luogo del fatto di cronaca è intervenuto anche un elicottero Pegaso. Secondo quanto riferisce Fanpage le manovre di rianimazione sul giovane sono andate avanti per circa un’ora, questo nel disperato tentativo di salvargli la vita. Sulla spiaggia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto che sulla salma venga effettuata un’autopsia, per questo il corpo del ragazzo è stato trasferito presso l’Istituto di Medicina Legale. Si pensa che il giovane abbia anche potuto avere un malore o una congestione mentre faceva il bagno.

Nelle prossime ore si conosceranno sicuramente ulteriori dettagli sulla tragedia avvenuta a Tirrenia. Grande lo sconcerto tra parenti e amici del 19enne, ma anche nella stessa cittadina toscana, che tra l’altro è una nota località balneare. In spiaggia ieri pomeriggio sono anche arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto.