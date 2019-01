Pisa, 13enne al Sert: sniffava cocaina da quando aveva 9 anni imitando i genitori

Una notizia shock quella che arriva da Pisa, dove una ragazzina di appena 13 anni è stata ricoverata al Sert per una tossicodipendenza legata alla cocaina. A rendere la storia ancora più traumatica è la storia della bambina, che da quanto si apprende dal Tirreno, avrebbe iniziato a sniffare la droga all’età di soli 9 anni, copiando il comportamento dei genitori.

La vicenda viene trattata con il più totale riserbo, senza che venga fatto trapelare il nome della famiglia o della bambina stessa. Si tratta di una storia molto delicata che è stata raccontata per dar luce alle varie situazioni familiari che si possono trovare nel nostro paese. A parlare di quanto accaduto è stato Milo Meini, responsabile del Sert, affermando di vedere molte famiglie disperate nella sua struttura.

Il caso

Da quattro anni la 13enne pisana sniffava cocaina, e nell’ultimo periodo era arrivata ad assumere anche altre tipologie di droghe. Aveva solo 9 anni quando ha iniziato a fare uso di droghe, imitando il comportamento dei genitori che sono ora ricoverati come lei al Sert, Servizio di recupero delle tossicodipendenze, in strutture diverse.

Una famiglia, così come raccolta lo stesso dottor Meini, completamente disperata. Meini afferma di vedere molte famiglie rovinate a causa della mancanza del lavoro, e che affidano la loro disperazione ed i loro problemi alla droga.

La ragazzina ha iniziato un percorso personalizzato ed individuale, così come spiega Milo Meini, valutato sotto tutti i punti di vista. Una situazione di sicuro molto delicata che stanno tutti trattando con estremo riserbo per poter proteggere la 13enne e la sua famiglia. In questi casi è essenziale che la ragazza possa intraprendere il percorso di recupero con estrema tranquillità, sapendo di poter iniziare una nuova vita una volta uscita dalla struttura, senza i numerosi occhi indiscreti.